Praticamente só um a cada quatro eleitores paulistanos tem um candidato viável a prefeito na ponta da língua, segundo o Datafolha. É o esperado. À esta altura da corrida eleitoral, a grande maioria dos eleitores não parou para pensar em quem vai votar em outubro. Não parou porque não precisa, de fato. Os 27% que citam espontaneamente Guilherme Boulos (14%), Ricardo Nunes (8%), "atual prefeito" (2%), "candidato do Lula" (1%), Kim Kataguiri (1%) ou Tabata Amaral (1%) são eleitores mais politizados, que votam sempre no candidato do seu partido, do seu ídolo político ou contra o "candidato do PT".