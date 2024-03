Pesquisa inédita do Ipec (ex-Ibope) revela que a popularidade média dos prefeitos está mais alta do que a do presidente da República. Na média do Brasil, os prefeitos são avaliados positivamente por 38% dos eleitores de suas cidades, contra 24% de avaliações negativas. Logo, os prefeitos têm saldo positivo de popularidade de 14 pontos (avaliações "ótimo" + "bom" menos "ruim" + "péssimo").

Já o governo federal tem saldo positivo de apenas 1 ponto: 33% de avaliações positivas contra 32% de negativas, segundo o Ipec.