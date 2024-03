A história do atirador que parou 39 bandidos Raras vezes um evento tão extraordinário quanto o ataque de 39 bandidos armados de fuzis, bombas e metralhadoras à cidade de Araçatuba no interior de São Paulo foi reconstituído com tanto primor. O repórter Luis Adorno voltou à cena do crime muitos meses depois daquela madrugada de agosto de 2021, entrevistou vítimas e seus familiares, policiais, moradores; conseguiu acesso ao inquérito sigiloso. Durante as semanas de investigação, descobriu dois fatos cruciais para explicar o que havia acontecido de fato em Araçatuba e que nunca tinham sido contados. Veja o texto completo de José Roberto de Toledo