Não é só a maior parte da opinião pública que perdeu a paciência com o governo federal. Depois da pressão do Arenão de Arthur Lira, do agronegócio e dos evangélicos, a reclamação vem agora pela esquerda. Um recado foi dado pelo Movimento dos Trabalhadores Rurais sem Terra a ministros de Lula: o mês de abril deverá ser mais vermelho do que foi no ano passado. Estão prevendo mais ocupações de terra do que em 2024. Cúpula nacional do MST se reúne até sábado para definir ações da Jornada Nacional de Luta pela Terra e pela Reforma Agrária;

Lula pediu na reunião ministerial para ministérios avisarem com antecedência se há sinais de crise para governo tentar preveni-las;

A saber se recado do MST foi repassado ao Palácio do Planalto.