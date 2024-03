Eleitor que se diz 'de direita' é mais do que o dobro dos 'de esquerda' O colunista do UOL José Roberto de Toledo afirmou durante o programa Análise da Notícia que apesar de Lula (PT) ter vencido a última eleição presidencial, o eleitorado brasileiro ficou mais à direita nos últimos anos. A despeito da eleição do Lula, o eleitorado está cada vez mais endireitado. José Roberto de Toledo Veja o texto completo de José Roberto de Toledo