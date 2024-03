As conexões políticas dos irmãos Brazão vão do ex-presidente da Câmara Eduardo Cunha ao prefeito carioca Eduardo Paes, do ex-governador Sérgio Cabral a vereadores e deputados estaduais que ostentam a marca "Brazão" em campanhas eleitorais, de delegados e oficiais das polícias a conselheiros de tribunais e procuradores de Justiça. Abrangem quase todos os títulos que as funções de estado têm a oferecer. A montagem dessa rede foi feita com afinco pelos irmãos ao longo de três décadas. Durante a campanha eleitoral de 2010, o chefe do clã Brazão, Domingos - o mais novo de três irmãos homens - levou Eduardo Cunha para amassar barro e caçar votos pelas vielas mais pobres de comunidades de Jacarepaguá na Zona Oeste do Rio de Janeiro. Eram do mesmo partido, o MDB, e ambos estavam em ascensão.