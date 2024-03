O colunista do UOL José Roberto de Toledo afirmou no Análise da Notícia desta quarta-feira (27) que o Brasil enfrentará consequências sociais por causa do envelhecimento da população e redução do número de nascimentos. O IBGE (Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística) divulgou hoje a Pesquisa Estatísticas do Registro Civil. A conclusão do relatório relativo a 2022 é uma tendência que já vinha há algum tempo e está se acentuando. Estão nascendo menos brasileiros. É o quarto ano seguido da queda de natalidade e, em 2022 na comparação com 2021, a queda foi de 3,5%. É significativo e, se comparar o número de nascimentos de 2022 com a média pré-pandemia, a queda é de mais de 11%. José Roberto de Toledo