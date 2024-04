Geografia e eleição para o clã Moro são meras conveniências O colunista do UOL José Roberto de Toledo afirmou durante o programa Análise da Notícia que senador Sergio Moro (União Brasil-PR) e sua mulher, a deputada federal Rosângela Moro (União Brasil-SP), são incoerentes e acabam agindo apenas por conveniência, de acordo com os benefícios que vão conseguir. Os parlamentares não trocam de partido fora da janela partidária, mas se trocam de domicílio eleitoral está tudo bem. Isso é típico do político de conveniência que muda para lá ou para cá de acordo com o que é bom para ele. (...) geografia e eleição para o clã Moro são meras conveniências. José Roberto de Toledo Veja o texto completo de José Roberto de Toledo