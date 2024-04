PM-SP mata 81% mais e regride à letalidade pré-câmeras nas fardas No primeiro trimestre deste ano, a Polícia Militar de São Paulo matou 207 pessoas - média de 69 corpos por mês. É exatamente a mesma média que havia antes de 2021, quando começou a instalação das câmeras nas fardas dos policiais. A média mensal de mortos não apenas cresceu. Ela cresceu 81% em 2024 na comparação com a média mensal de 2023. A violência policial vem acelerando em São Paulo desde a troca de governo. A tendência de aumento da letalidade policial começou com a posse de Tarcísio de Freitas como governador. Veja o texto completo de José Roberto de Toledo