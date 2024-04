Quando alguém sem imaginação quer bajular Elon Musk compara o arquétipo do bilionário de hoje com o protótipo do industrial de ontem. Musk está para o carro elétrico como Henry Ford esteve para os calhambeques com motor a explosão, babam os aduladores. "Maiores empreendedores de seu tempo", diriam eleitores do Novo. Pela comparação, Ford fez o mundo trocar o cavalo de quatro patas pelo "horse power" (HP), enquanto Musk faz o mundo trocar os carros bebedores de petróleo pelos modelos elétricos. Não foi nem é bem assim, mas ganharam o epíteto de revolucionários.