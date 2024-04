É o prato, querido; preço dos alimentos janta popularidade de Lula O marqueteiro James Carville entrou para a História com a frase "É a economia, estúpido!", que sintetizava a estratégia da campanha presidencial vitoriosa do Bill Clinton na eleição de 1992 nos Estados Unidos. Para o Brasil, a frase precisa ser devidamente tropicalizada: "É o prato, querido!". A popularidade dos presidentes brasileiros depende, principalmente, do poder de compra da população. Mais especificamente, da variação dos preços dos alimentos. Eles são responsáveis por mais de 21% da inflação medida pelo IPCA. Nada tem peso maior no bolso da maioria absoluta da população. Se o custo da alimentação sobe, a popularidade presidencial cai. Veja o texto completo de José Roberto de Toledo