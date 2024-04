"A justificativa moral do capitalismo é o risco". A frase atribuída à primeira-ministra britânica Margaret Thatcher prega o óbvio: quando uma empresa privada investe em um negócio, ela pode ganhar ou perder. A incerteza é do jogo, em tese. Na prática, nem sempre. No Brasil, menos ainda. Quando promoveu um dos maiores programas de privatização do mundo nos anos 80 do século passado, Thatcher dizia que, com as empresas privadas no comando, coisas boas aconteceriam: