O acesso dos brasileiros à internet é quase "universal": 84% da população com mais de 10 anos de idade ou mais tem conexão com a rede. Mas com qual qualidade? Quantos conseguem buscar informações verificadas na internet, pagar suas contas, ter aulas online, trabalhar? Muito menos gente. A conectividade do brasileiro é, acima de tudo, desigual. Para a maioria absoluta, a conexão à internet é cara, lenta, limitada e pouco significativa. O Comitê Gestor da Internet no Brasil divulgou nesta terça-feira a maior pesquisa já feita sobre como os brasileiros se conectam à rede. A conclusão é que 57% têm uma conectividade pouco significativa, atrapalhada por plano de acesso caro, restrito ao celular pré-pago, com baixa velocidade e dados limitados. Do outro lado, só 22% têm uma conexão com poucas limitações.