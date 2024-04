Lulistas concordam com bolsonaristas em tema crucial para governo Lulistas e bolsonaristas discordam em quase tudo. Quando se trata de avaliar o governo, então, a discordância é total: o que uns aprovam, os outros rejeitam quase na mesma proporção. Por isso, quando pesquisas de opinião descobrem um raro ponto de vista comum entre os grupos antagônicos, é bom prestar atenção. O Ipec (ex-Ibope) acaba de fazer uma dessas descobertas. Em levantamento presencial nacional feito neste mês de abril, os pesquisadores do Ipec perguntaram aos brasileiros de 18 anos ou mais se o preço dos alimentos havia aumentado, ficado igual ou diminuído nos últimos meses. Nada menos do que 79% responderam que o preço da comida tinha subido. Só 9%, que havia caído. Veja o texto completo de José Roberto de Toledo