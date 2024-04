Na última semana, o governo liberou quase seis vezes mais dinheiro para pagamento de emendas parlamentares do que havia liberado em todo o ano de 2024. O plano era melhorar sua relação com os parlamentares, evitar novas derrotas no Congresso e aprovar o que precisa. O resultado foi o oposto, até agora. Na semana em que empenhou R$ 2,4 bilhões de emendas de senadores e deputados ao Orçamento da União, o governo sofreu derrotas em votações no Senado e na Câmara. Não foram derrotas definitivas, mas foram simbólicas o suficiente para Lula convidar Arthur Lira, presidente da Câmara, para conversarem pessoalmente em pleno domingo. O que aconteceu para o presidente precisar intervir?