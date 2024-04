Lula vai levar a fama, mas o mérito é mesmo do dinheiro. Depois de se encontrar a sós com Arthur Lira no domingo, o presidente da República parece ter operado um milagre. Maior pedra no sapato do governo, o presidente da Câmara dos Deputados parece outra pessoa depois que falou com Lula no Palácio do Alvorada. Disse até que errou ao criticar ministros do presidente. E na Globo. Lira virou "Lirinha paz e amor". Mágica? Não. São as emendas, querido!