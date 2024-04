Jabuti não sobe em árvore. Se tem um trepado lá é por que alguém colocou. Em março, começou um tiroteio contra a ministra da Saúde, Nísia Trindade. A origem era o Congresso, mas a pressão foi crescente. Até Lula cobrou a ministra em reunião ministerial por causa da crise em hospitais federais no Rio de Janeiro e da epidemia de dengue. Mas as causas do tiroteio tinham pouco a ver com saúde pública. O motivo era o mesmo de sempre, dinheiro. Nada menos do que 93% das emendas parlamentares ao Orçamento da União liberadas pelo governo são de verbas do Ministério da Saúde. E quase todo esse dinheiro (94%) vem de emendas fundo a fundo, ou seja, repasses do governo federal para a conta de uma prefeitura ou governo estadual, que distribui a grana como quer, sem muito controle externo. Basta um relatório anual.