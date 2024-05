As chamadas Big Techs, corporações trilionárias que expandem cada vez mais seu domínio do mundo virtual para o real, gostam de comparar suas plataformas digitais a praças públicas. Nelas, você pode falar o que quiser, e, preferencialmente, comprar o que qualquer um tentar lhe vender, mesmo que não entregue. Nessa utopia comercial-libertária, golpistas trafegam com liberdade, sem serem importunados. Os ambientes digitais podem parecer com praças, mas não são públicos. São territórios privados e livres de policiamento. Têm donos que querem impor seus próprios termos de uso sobre as legislações nacionais. Se você for roubado, engambelado, assediado ou fraudado, grite. Ninguém vai ouvir e intervir - mas o mimimi é livre, diriam.