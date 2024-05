Os governantes do Brasil precisam se adaptar às mudanças climáticas e não tratar as chuvas como fatalidade, disse o colunista do UOL José Roberto de Toledo no Análise da Notícia desta terça-feira (7). Eles [governantes] não estão dando a importância necessária aos riscos novos que a mudança climática está impondo no mundo inteiro. Aqui, no Brasil, não somos exceção.