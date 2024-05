O "Pacote da Destruição" do meio ambiente é comandada e relatada pelo PL, de Jair Bolsonaro, e o PP, de Arthur Lira, conforme levantamento feito pelo colunista José Roberto de Toledo no Análise da Notícia desta quarta-feira (8). Metade dos projetos de lei do 'Pacote da Destruição' do meio ambiente tem um autor ou relator do PL, que é o partido de Bolsonaro. É o partido que tem mais relatorias e autorias dentro desse pacote. Isso não é um acaso, é um projeto. Esses caras querem, de fato, ladrilhar a Amazônia. Eles não querem deixar uma árvore de pé. É um projeto. Eles querem realmente acabar com todo o sistema de proteção ambiental.