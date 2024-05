O governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas (Republicanos-SP), erra ao negociar a base de dados e a vigilância cibernética militar do estado com um grupo de tecnologia dos Emirados Árabes, disse a diretora-executiva do Fórum Brasileiro de Segurança Pública, Samira Bueno, no Análise da Notícia desta quarta-feira (8). O governo Tarcísio, em janeiro deste ano, assinou um acordo de cooperação com o grupo Edge, que é um grupo de tecnologia dos Emirados Árabes, cujo CEO é Marcos Degaut, ex-secretário de Produtos de Defesa do governo Bolsonaro entre 2019 e 2022.