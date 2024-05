Análise: Fake news abalam esforço de mostrar que clima no Brasil já mudou A disseminação de desinformação prejudica o esforço de pesquisadores na tentativa de alertar à população de que o clima em todo o Brasil já mudou, afirmou o pesquisador sênior do Inpe Lincoln Alves, no Análise da Notícia desta terça-feira (14). Isso [fake news] é um desserviço que a gente tem observado. Isso atrapalha bastante todo o esforço que a gente tem feito do ponto de vista da ciência e de tentar comunicar e mostrar, seja para a sociedade ou tomadores de decisão, que o clima do Brasil nas diferentes regiões, de Sul a Norte e de Leste a Oeste, já mudou. Veja o texto completo de José Roberto de Toledo