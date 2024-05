Política é teatro. Quem manda está no palco, quem obedece está na plateia. Mas há uma revolução em cena, e os atores não parecem ter se dado conta. Houve uma desconexão entre a peça e a cenografia. As reações da trupe são atrasadas e improvisadas. O cenário mudou drasticamente: é de filme-catástrofe, mas as falas e gestos permanecem as de um drama banal. Como de hábito, os atores adaptam um colete colorido ao figurino, aparentam consternação e vão de helicóptero ver a tragédia do alto —ou através das telas de uma "sala de situação".