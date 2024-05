O auxílio de R$ 5.100 para pessoas afetadas pelas enchentes no Rio Grande do Sul precisa chegar também nos trabalhadores informais, analisou Lauro Gonzalez, professor da FGV, no Análise da Notícia desta quarta-feira (15). O governo Lula (PT) anunciou nesta quarta-feira (15) uma transferência de R$ 5.100 para famílias afetadas pelas enchentes.