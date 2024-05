Quase 50 milhões estão sob risco alto ou muito alto de inundação 47 milhões de brasileiros correm risco de passar por um desastre hidrológico, como inundação, enchente ou alagamento nos próximos anos, segundo levantamento feito pelo pesquisador Lincoln Alves, do Inpe, e divulgado pelo colunista José Roberto de Toledo no Análise da Notícia desta quarta-feira (15). Lincoln, junto com outros pesquisadores, montaram há alguns anos uma plataforma chamada 'Adapta Brasil' para calcular os vários tipos de risco que impactam a vida das pessoas em todos os 5.570 municípios brasileiros em vários aspectos de chuva, inundação, vendaval, granizo, estiagem e tornado. Perguntei para ele quantos porcento da população brasileira, segundo esses critérios, estavam em risco de algum tipo de emergência climática relacionada às chuvas, ou seja, algum desastre hidrológico, uma inundação, enchente ou alagamento. Veja o texto completo de José Roberto de Toledo