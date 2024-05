Este episódio é sobre bandidos. Nesta semana no podcast UOL Prime, o repórter Luis Adorno nos conta a história de "os estrelas do crime". Os quatro comandaram os mais espetaculares e trágicos domínios de cidade dos últimos anos no Brasil - aqueles crimes em que dezenas de bandidos com armas de guerra acuam a polícia, e outros fazem reféns para servirem de escudo humano na fuga enquanto especialistas em explosivos detonam agências bancárias abarrotadas de dinheiro e joias. É também um episódio sobre policiais. Sobre um tipo de policial fora de moda: aqueles que disparam mais perguntas do que balas, que usam o cérebro antes do dedo do gatilho. Mais raro ainda, são policiais anônimos, sem canal no YouTube, que só lacram evidências e, incrivelmente, não cogitam se lançar candidato nem a síndico, quanto mais a influencer federal.