No Análise da Notícia desta terça-feira (21), o cientista político Eduardo Grin afirmou que, diante das enchentes que assolam há semanas o Rio Grande do Sul, abrir o precedente de adiar as eleições municipais seria um risco ao processo democrático e um prêmio aos maus governantes. Na nossa democracia, para nós adiarmos as eleições num contexto como esse em que nós ainda temos democracia em jogo, em risco no Brasil, me parece um precedente muito perigoso porque logo aí na frente nós podemos ter quaisquer outras razões que possam ser justificadas e isso pode ser muito prejudicial para a nossa democracia.