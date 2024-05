Todo governo tem intrigas. Disputas intestinas de poder são intrínsecas a qualquer gestão, pública ou empresarial. Boa parte do noticiário brasiliense é alimentado pelos ataques "em off" de um lado contra outro. Não raro, o próprio governante estimula o conflito interno, pelo menos desde o Império Romano: "Divide et impera" - é o lema atribuído a Júlio César. É do jogo. Problema é a divisão ser tão grande que emperra o reinado, arranca a toga do governo e deixa o imbróglio visível a olho nu.