Falta de consenso na pandemia aumentou piora no desenvolvimento humano No Análise da Notícia desta terça (28), o colunista Luís Roberto de Toledo afirmou que a falta de consenso durante a pandemia da Covid-19 aprofundou a piora no Índice de Desenvolvimento Humano Municipal dos estados brasileiros, segundo relatório apresentado pelo Pnud (Programa das Nações Unidas para o Desenvolvimento Humano). O dissenso, a desunião, aquilo que o Bolsonaro se especializou em promover, ficar atacando sempre alguém nas redes sociais, ou em palanques, ou na frente de quartéis, isso é a pior coisa que pode ter pra um país, pra um estado, pra uma cidade.



A vida dele inteira é promover o dissenso, é promover a desunião, é promover a balbúrdia, é o golpe, é o atentado, é explodir instalações públicas. Enfim, esse é o resultado do bolsonarismo. Esse, para mim, é o resultado mais claro e evidente de como o bolsonarismo faz o Brasil andar para trás. Veja o texto completo de José Roberto de Toledo