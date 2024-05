Em entrevista ao Análise da Notícia desta quarta (29), a presidente do Todos Pela Educação, Priscila Cruz, afirmou que, com 20% das emendas parlamentares por ano, todas as crianças conseguiriam ficar em tempo integral nas escolas. Se a gente investir R$ 10 bilhões por seis anos, todos os anos, a gente coloca 70% de todos os alunos brasileiros em tempo integral. Por que eu falo que isso é universalizado? Porque tem uma parte dos alunos que realmente não quer tempo integral, não pode, e tudo bem. Pernambuco tem um pouquinho mais que 70%. É "Pernambucalizar" deixar o Brasil todo como Pernambuco custa R$ 10 bi por ano por seis anos.