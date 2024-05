No Análise da Notícia desta quarta (29), o jornalista Luiz Fernando Toledo comentou os dados do Índice de Desenvolvimento da Educação do Estado de São Paulo (Idesp) que mostram que a educação em São Paulo caiu ao pior nível desde 2014 entre adolescentes. A principal conclusão é que os adolescentes, os alunos dos anos finais do ensino fundamental, de 14 anos mais ou menos, eles tiveram o pior desempenho nos últimos 8 anos. Antes de 2023, só em 2014 eles tinham tido um desempenho tão baixo, então em uma escala de 0 a 10 a nota foi de 2,88.