Em 2023, o ensino nas escolas públicas estaduais do estado de São Paulo piorou entre os alunos do sexto ao nono ano do ensino fundamental. A queda coincide com o primeiro ano da gestão do governador Tarcísio de Freitas. É o pior resultado em oito anos de avaliação: 2,88 numa escala de 0 a 10. O índice havia sido de 3,18 em 2022. Sofreu queda de quase 10% em apenas um ano. O Idesp (Índice de Desenvolvimento da Educação do Estado de São Paulo) é uma síntese do desempenho dos alunos nas provas de português e matemática (Saresp) e das taxas de aprovação ao final de cada ano letivo.