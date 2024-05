O governo federal empenhou quase R$ 20 bilhões de emendas parlamentares até 28 de maio. É quase quatro vezes mais do que havia empenhado (R$ 5,1 bilhão) até esta mesma data em 2023. Mesmo assim, coleciona derrotas em votações no Congresso e traições em série entre seus aliados. Em 2023, o mesmo governo aprovou duas reformas constitucionais na Câmara e no Senado. O que mudou de 2023 para 2024?