O Brasil precisa melhorar a previsão, a comunicação e mudar a cultura sobre o uso do fogo para combater as queimadas pelo país, afirmou o engenheiro florestal Tasso Azevedo em entrevista ao Análise da Notícia. Eu acho que tem duas coisas essenciais. A primeira é que para o nível de combate a incêndio que a gente precisa, quando tem as situações muito críticas, a gente tem que ter uma situação de alarme precoce muito forte. Isso hoje é feito com câmeras com inteligência artificial, então elas ficam girando 360 graus e capturam em dois, três minutos do fogo inicial, elas conseguem capturar onde está esse fogo para mandar a gente para os locais. Então, se você olhar a área atingida por fogo em São Paulo, você não vai ver o fogo nessas áreas onde estão os plantios florestais, onde seria o mais óbvio de aparecer o fogo de forma estupenda.