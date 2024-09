Fortaleza é a capital que tem o principal embate nas eleições municipais entre o PT do presidente Lula e o PL do ex-presidente Jair Bolsonaro, afirmou o colunista José Roberto de Toledo no Análise da Notícia desta quarta (25). O André Fernandes é o candidato do Bolsonaro em Fortaleza. Fortaleza é uma cidade governada pela esquerda, historicamente. Prefeito de esquerda atrás do outro. Você tinha um candidato de direita que estava liderando as pesquisas até poucas semanas atrás, que é um cara que já disputou várias eleições no Ceará, que é um ex-oficial da Polícia Militar, o chefe daquele motim da Polícia Militar em 2020, o Capitão Wagner.