As críticas do pastor Silas Malafaia pela falta de "liderança" de Jair Bolsonaro (PL) contra Pablo Marçal (PRTB), publicadas hoje na coluna de Monica Bergamo, da Folha de S.Paulo, se amparam também na religião: Marçal tenta vender um "novo modelo de conexão com Deus" e prospera no digital com a linguagem das igrejas, avaliou o colunista José Roberto de Toledo durante o Análise da Notícia desta terça-feira (8). Para Toledo, a manifestação de Malafaia é "preocupante" para a direita, e indica que o racha atingiu o segmento evangélico, o que não tinha acontecido antes. Marçal atua de forma a colocar em risco o modelo de negócio das igrejas —e não só pelo linguajar, que o próprio pastor reconhece que ele sabe usar, mas também pelo negócio 100% digital.