A Legislação fiscal está sendo deturpada para perseguir jornalistas, afirmou o diplomata da Unesco, Guilherme Canela, em entrevista ao Análise da Notícia desta quarta-feira (23). Canela detalhou dados de estudos divulgados pela Unesco sobre como esse mecanismo está sendo usado para atacar a imprensa. Um dos estudos que nós fizemos foi demonstrando, infelizmente, um crescimento do uso de leis de antidifamação, mas com novas características, as chamadas leis de antidifamação na internet, as legislações antifake news, etc. E aí, outro estudo que fizemos em paralelo, demonstrou também um crescimento dos ataques contra correspondentes estrangeiros, mas utilizando essas leis de chamadas de agente estrangeiro, que não pode receber recursos que venham de fora e tal.