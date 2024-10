As circunstâncias mudaram, mas Lula e Bolsonaro não se adaptaram a elas Lula e Bolsonaro vão sair mais fracos do que entraram nesta eleição municipal. Não atenderam às expectativas dos aliados nem dos eleitores. Os polarizadores polarizaram menos. Seus campos magnéticos encolheram - mas por razões diferentes. Bolsonaro encolheu enquanto a direita cresceu. Foi na contracorrente da eleição. Lula perdeu força junto com a esquerda. Veja o texto completo de José Roberto de Toledo