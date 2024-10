A vitória de Ricardo Nunes (MDB) sobre Guilherme Boulos (PSOL), mesmo com os esforços do psolista para reduzir sua rejeição durante a campanha eleitoral, demonstrou que Boulos falhou em atrair o eleitorado de Pablo Marçal (PRTB), disse Luciana Chong, diretora do Datafolha, em entrevista ao UOL News. O prefeito obteve 59,35% dos votos válidos (3,39 milhões) e o deputado federal, 40,65% (2,32 milhões) — o índice de votos nulos foi de 6,75% (431 mil) e o de brancos, 3,67% (234 mil).