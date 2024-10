O PL de Valdemar Costa Neto foi um dos vencedores da eleição no segundo turno. Ganhou na urna o direito de governar mais seis cidades grandes e 2,7 milhões de eleitores. Foi o terceiro melhor resultado entre todos os partidos que tinham candidatos disputando no domingo passado. Só ficou atrás do PSD e do MDB. O partido que paga seu salário ganhou, mas Jair Bolsonaro perdeu. Perdeu porque, em cidades como Curitiba, preferiu ir contra o PL, que tinha indicado o vice na chapa vencedora (encabeçada pelo PSD), para apoiar a candidata do minúsculo PMB.