A eleição municipal de 2024 deixou o governo Lula ainda mais fraco, já que trouxe vitória de candidatos ligados a parlamentares do Congresso Nacional. Isso favorece o aumento das emendas, o que restringe ainda mais o orçamento do governo federal, observou o colunista José Roberto de Toledo no Análise da Notícia desta quarta (30). Do ponto de vista orçamentário, vai ser difícil o governo recuperar qualquer coisa que ele perdeu de autonomia sobre o orçamento para os parlamentares, porque eles saíram vitoriosos nessa eleição.