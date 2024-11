A falta de apoio e a incompetência dos militares evitaram o assassinato do ministro Alexandre de Moraes, afirmou o colunista José Roberto de Toledo no Análise da Notícia desta terça-feira (19). A ação foi planejada meticulosamente, custava uma grana de 100 mil reais e foi abortada por mudanças no que eles chamam de cenário operacional. A vítima não estava no lugar combinado, não combinaram com o Alexandre de Moraes direito, ele não apareceu e daí tiveram que cancelar a ação.