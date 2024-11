A falta de políticas públicas no Brasil dificulta o combate ao racismo nos crimes contra a vida, afirmou Dennis Pacheco, pesquisador do Fórum Brasileiro de Segurança Pública, no Análise da Notícia desta quarta-feira (20) Faltam políticas públicas focadas em prevenção da violência especificamente, a gente investe muito dinheiro em enfrentamento, a gente investe pouco dinheiro e poucos recursos em inteligência.