A economia do governo federal com cortes de militares não deve ultrapassar 1,5 bilhão, afirmou Paulo Tafner, economista e diretor-presidente do IMDS (Instituto Mobilidade e Desenvolvimento Social), em entrevista ao Análise da Notícia desta terça-feira (26).



Eu ouvi algumas notícias dizendo que a economia seria de R$ 2 bilhões com essa coisa dos militares. Não creio. Vai ser menos. Acho que, no máximo, R$ 1,5 bilhão.

Paulo Tafner, especialista em previdência A lista de cortes no orçamento federal de 2025 e 2026 foi aprovada segunda-feira (22) pelo presidente Lula, conforme apuração do colunista José Roberto de Toledo.