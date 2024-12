O Congresso Nacional leva R$ 8 bilhões sem dizer nome de autores, nem o destino de emendas, descumprindo regras determinadas pelo STF (Supremo Tribunal Federal), afirmou José Roberto de Toledo no Análise da Notícia, do Canal UOL, desta quarta-feira (4). O Supremo confirmou por unanimidade a decisão do ministro Flávio Dino que liberou o pagamento de emendas parlamentares, com regras mais rígidas para algumas modalidades a partir do ano que vem.