Tarcísio precisa mudar política e pessoas na segurança, avalia especialista Em meio à crise de violência policial em São Paulo, o governador Tarcísio de Freitas (Republicanos) precisa mudar a sua política e pessoas na área da segurança, opinou Marcos Fuchs, diretor da ONG Conectas Direitos Humanos, no Análise da Notícia, do Canal UOL, nesta terça-feira (10). Acho que o Tarcísio não pode ser refém de ninguém. Ele tem que prestar o serviço de governador à população. A partir do momento em que ele tem um secretário de Segurança Pública [Guilherme Derrite, indicado pelo ex-presidente Jair Bolsonaro] que não está funcionando, Tarcísio precisa substituir. Ele vai ter que rever essas amarras políticas. Veja o texto completo de José Roberto de Toledo