O que você precisa saber sobre a China, segundo Haddad O ministro da Fazenda, Fernando Haddad, tem demonstrado especial interesse em entender a ascensão econômica chinesa. No podcast A Hora desta semana, José Roberto de Toledo compartilhou uma lista de leituras recomendadas pelo ministro, que abrange desde análises históricas até interpretações contemporâneas sobre o gigante asiático. "A China não é novidade nenhuma, só está retomando um papel histórico se você pensar milenarmente e não apenas nos últimos dois ou três séculos", explica Toledo ao apresentar os livros que formam a biblioteca chinesa de Haddad. Entre as obras citadas está "Adam Smith em Pequim", do sociólogo italiano Giovanni Arrighi, que já em 2008 previu essa nova hegemonia chinesa na economia mundial. Veja o texto completo de José Roberto de Toledo