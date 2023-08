O mal do imitador é que ele continua a imitar mesmo quando o plágio é desmascarado e deixa de surtir efeito. Bolsonaro atirou-se no mesmo magma espesso que engolfa Donald Trump. Esperneia da mesma maneira. O magnata americano diz sofrer uma "caça às bruxas". O capitão alega ser vítima de "perseguição política". A diferença é que Trump flutua no melado. Bolsonaro afunda. Expurgados do poder pelo eleitorado, os dois tornaram-se colecionadores de processos judiciais. Na aparência, a situação de Trump é mais precária. Amarga quatro indiciamentos criminais. Coisa jamais vista em 234 anos no histórico dos ex-presidentes dos Estados Unidos.