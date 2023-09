Começa nesta quarta-feira, no plenário do Supremo Tribunal Federal, o primeiro ato do espetáculo do julgamento dos encrencados na intentona de 8 de janeiro. Vão à forca quatro dos 1.341 réus acomodados na longa fila do cadafalso. Ao final, restarão sentenças draconianas e a incômoda sensação de que a corda arrebentou primeiro nas mãos menos poderosas. Serão julgados Aécio Lúcio Costa Pereira, Thiago de Assis Mathar, Moacir José dos Santos e Matheus Lima de Carvalho Lázaro. Sujeitos a penas de até 30 anos de cadeia, eles têm duas coisas em comum: Saltaram da figuração para o estrelato porque imprimiram suas digitais no quebra-quebra dos prédios do Congresso, do Supremo e do Planalto. Realçam com sua presença anônima na boca do palco a ausência de ilustres idealizadores, instigadores e financiadores da tentativa de golpe.