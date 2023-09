As contrariedades costumam despertar em Bolsonaro rompantes de raiva. A conversão de Mauro Cid em delator produziu outros sentimentos. Em privado, Bolsonaro se diz "decepcionado" com o ex-braço direito. Não contava com a "deserção" do tenente-coronel. Revela-se inquieto com o teor das revelações de Cid —as que já seduziram a Polícia Federal e, sobretudo, as que ainda terão que ser feitas para garantir os prêmios judiciais.

Mas o que mais espantou os aliados não foi nem a decepção de Bolsonaro com Cid nem a inquietação com o que está por vir. Surpreenderam-se com o "desânimo" do capitão. Um integrante da cúpula do PL avaliou que Bolsonaro exibe agora um abatimento comparável ao que apresentava nos dias que se seguiram à derrota para Lula, no ano passado. Compartilhou com correligionários o receio de que o "cabo eleitoral de luxo" decida submergir.